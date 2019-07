Baby gang in azione a Napoli, sette arresti dopo rapina

Carabinieri di Bagnoli in azione: arrestati in flagranza cinque minori e due maggiorenni ritenuti responsabili di una rapina a mano armata ai danni di una tabaccheria nel quartiere di Pianura. I militari li hanno sorpresi in un cortile mentre si spartivano la somma appena sottratta, circa 940 euro. A compiere materialmente "il colpo", armati di un revolver e di uno sfollagente, sono stati cinque minori, con un complice in fase di identificazione.