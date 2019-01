Baby gang a Como, scattano misure cautelari per 17 minorenni

"Condotte antisociali": è questa l'accusa nei confronti di una "baby gang" di Como, composta da minori tra i 14 e i 17 anni, che ha portato all'emissione di 17 misure cautelari. "In particolare - sottolinea una nota della Procura della città lombarda - è stata disposta l'applicazione della custodia in carcere per 5 minorenni, del collocamento in comunità per 7 ed infine della permanenza in casa per gli altri 5".