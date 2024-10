Azzardo e porno, accesso ai siti con lo Spid: il diktat dall'Agcom

AgCom fornisce solo le linee guida. Il controllo potrà avvenire attraverso software installati su smartphone o pc oppure via Internet. Gli utenti sveleranno la loro età attraverso Spid o carta identità elettronica, come già avviene in alcuni casi. Il governo, però, sta cercando di anticipare i tempi europei con il lancio del "Wallet", ovvero il portafoglio digitale. Per AgCom non è importante il mezzo, ma il risultato. Il regolamento, infatti, accetta qualsiasi sistema che rispetti alcuni criteri di sicurezza, efficacia e privacy.