Siracusa, operazione anti droga ad Avola: smantellata rete di spaccio

08 Ott 2025 - 07:20
© agenzia

È in corso ad Avola, nel territorio Siracusano, una vasta operazione antidroga condotta dalla polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Siracusa. L'intervento, frutto del lavoro congiunto tra la Squadra Mobile della Questura e il Commissariato locale, punta a smantellare un'organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. Secondo quanto emerso, il giudice per le indagini preliminari ha disposto 13 misure cautelari: 7 ordinanze di custodia in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di firma e di dimora. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di traffico di droga, estorsione e detenzione illegale di armi da fuoco. Un ulteriore soggetto risulta indagato a piede libero per le medesime ipotesi di reato.

L'inchiesta ha avuto origine nel 2024, in seguito all'arresto di uno degli attuali destinatari delle misure restrittive. Le successive attività investigative hanno consentito di ricostruire le dinamiche del gruppo criminale, attivo nel rifornimento e nella distribuzione di sostanze stupefacenti ad Avola.

