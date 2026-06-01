Avellino, rapinati sia parroco sia donna incinta

Notte da incubo a Montefredane, in provincia di Avellino, per una giovane donna incinta e la sua bambina di pochi anni. La donna si è trovata faccia a faccia con il ladro in camera da letto: l'uomo, incappucciato e armato di una spranga di ferro, aveva già portato via denaro e oggetti di valore custoditi al primo piano dell'abitazione. Di fronte alle urla della donna si è poi dato alla fuga, lanciandosi dal balcone dell'abitazione nella campagna circostante. Il forte spavento ha reso necessario il ricorso a cure mediche e ad accertamenti per monitorare le sue condizioni e quelle del nascituro.