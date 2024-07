Avellino, pezzi di alluminio nel pane: una donna finisce in ospedale

Una donna ad Avellino è finita in ospedale dopo aver mangiato del pane di segale che conteneva pezzi di alluminio. Lo aveva comprato in un supermercato del capoluogo irpino. Dopo averne ingoiato un po', senza rendersi conto della presenza dei frammenti, ha iniziato ad accusare forti dolori addominali, tanto da essere costretta a ricorrere alle cure dei sanitari che le hanno assegnato tre giorni di prognosi. La vittima ha presentato una denuncia ai carabinieri del Nas. In corso le indagini della Procura che ha disposto accertamenti sul supermercato e sul panificio produttore dell'alimento incriminato.