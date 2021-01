Avellino: milionario per errore, in realtà disoccupato senza assegni familiari

Per l'Inps poteva ricevere il sussidio di disoccupazione ma non gli assegni familiari, in quanto milionario. "Striscia la Notizia" racconta l'assurda vicenda capitata al signor Antonio, di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, il quale dopo essersi visto accettare la domanda di disoccupazione, si è visto negare per più volte il sostegno destinato ai nuclei con figli, per via di un errore di compilazione di una pratica.

Secondo l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale infatti Antonio risultava avere un patrimonio di oltre 900mila euro, per via di un errore del Caf, ripetuto nel tempo, anche se dal centro di assistenza fiscale sostenevano di aver compilato tutto in modo corretto. Solo l'intervento e l'insistenza dell'inviato di "Striscia la Notizia", Luca Abete ha permesso di superare questo cortocircuito comunicativo e ad Antonio ricevere gli assegni con tutti gli arretrati.