Avellino, incendio in una palazzina: 16 famiglie evacuate

Sedici famiglie sono state evacuate a Montoro (Avellino) in seguito all'incendio della palazzina Iacp nella quale abitano. Una persona è rimasta intossicata dal fumo, mentre due anziani coniugi sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco intervenuti con l'autoscala. L'incendio, particolarmente violento, si è sviluppato nella frazione di Aterrana, in un appartamento al terzo piano disabitato. A causarlo potrebbe essere stato un corto circuito.