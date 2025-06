Il corpo carbonizzato di un 50enne di Monteforte Irpino (Avellino) è stato trovato all'interno di un'auto in fiamme in una località boschiva ai margini della strada provinciale. La vettura era parcheggiata nei pressi di un'isola ecologica. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco. Gli investigatori seguono tutte le piste e non escludono l'ipotesi di un gesto volontario dell'uomo.