Avellino, circa 400 pali elettrificati ma nessun filobus: “Tutto pronto, ma non funziona nulla”

Dopo circa 20 anni, 25 milioni di euro spesi e 400 pali elettrificati, della metropolitana leggera ad Avellino, in Campania, non c'è traccia. A spiegare la vicenda sono le telecamere di "Fuori dal Coro", il porgramma di Rete 4, che ha raccolto le voci degli abitanti della città. "E' un fantasma la nostra metropolitana", dichiara ironicamente una signora a cui fa eco un altro cittadino: "Tutti i lavori sono conclusi, ma non funziona nulla".



Il problema non sono solo gli euro spesi e la mancanza del servizio, ma anche il modo in cui sono stati costruiti i pali elettrificati. Se ne possono trovare alcuni che intralciano il percorso disabili sui marciapiedi o vicinisismi ai balconi delle abitazioni.