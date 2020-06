Avellino, bimbi allontanati dai genitori perché vivevano nel degrado, il padre: "Non siamo dei mostri, ridateci i nostri figli"

"Basta questo accanimento nei nostri confronti - ha aggiunto - le immagini diffuse a livello nazionale non sono quelle della nostra casa, nessun maltrattamento, noi amiamo i nostri figli e non sono malnutriti". "Temevo che ci portassero via i bambini, ecco perché ho taciuto e ho nascosto il degrado in cui era ridotto l’appartamento", ha ammesso, dicendo poi che la situazione è peggiorata negli ultimi mesi per via del lockdown. L’uomo ha inoltre detto che la moglie è poco avvezza ai lavori di casa ("Ma è giovane e un po' svogliata").

Tuttavia, racconta a Irpinia Tv il papà dei bimbi, il disagio c’era anche prima dell’emergenza sanitaria. "Ora ci stiamo impegnando ad avere una vita normale come l’abbiamo avuta in passato", ha concluso l'uomo.