Autovelox illegali, disposto il sequestro in tutta Italia

Il provvedimento è stato emesso dal gip nell'ambito di un'attività d'indagine delegata dalla Procura di Cosenza dopo quanto emerso dagli accertamenti sulla "non legittimità del sistema di rilevamento delle violazioni della velocità effettuate con la strumentazione denominata T-exspeed v.2.0 con postazioni fisse per il rilevamento della velocità sia media che puntuale, dislocate lungo la statale 107 e la provinciale 234 del territorio della provincia di Cosenza e la statale 106". Il legale rappresentante della società appaltatrice è stato denunciato in stato di libertà per frode nella pubblica fornitura.