Autostrade: a Pasqua saranno in viaggio 15 milioni di italiani

Nel ponte di Pasqua si metteranno in viaggio 15 milioni di automobilisti.

Lo ha detto l'amministratore delegato di Autostrade, Roberto Tomasi, aggiungendo che in questi giorni di vacanza per molti saranno rimossi quasi tutti i 300 cantieri sulla rete Aspi, compresi i 40 ad alto impatto sul traffico. Tomasi ha anche annunciato l'apertura al pubblico di un Safety Point nell'area Casilina Est: si tratta di un punto di ascolto per gli automobilisti e di contatto co la polizia "per aumentare la nostra sicurezza - spiega -. Più del 60% degli incidenti mortali si deve a distrazioni al volante o comportamenti che non rispettano le regole stradali".