Autostrade: nessun rischio sicurezza sui cinque viadotti analizzati

Autostrade per l'Italia esclude criticità di sicurezza per i cinque viadotti considerati "a rischio". Il 4 dicembre la società ha inviato al Mit un report sui viadotti Gargassa e Pecetti (A26), Moro (A14), Paolillo (A16) e Sarno (A30) con il dettaglio degli interventi realizzati o in corso nonché delle verifiche effettuate. Eseguiti lavori di ripristino anche sul viadotto 6 Luci, opera di svincolo tra l'A10 e l'A7 vicino al Ponte Morandi di Genova.