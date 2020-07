Autostrade, inchiesta sulle barriere antirumore: indagato il nuovo a.d. di Aspi 

L'attuale amministratore delegato di Autostrade per l'Italia , Roberto Tomasi , è stato iscritto a dicembre nel registro degli indagati dalla magistratura genovese nell’inchiesta sulle barriere antirumore sistemate su tutta la rete. Al manager, coinvolto non per la carica di a.d. che ricopre da inizio 2019 ma per la sua presenza nel "Comitato grandi opere", si contestano i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture.

L'inchiesta, affidata alla Gdf di Genova, aveva preso avvio a fine 2019 quando sulla tratta Rapallo-Sestri Levante della A12 si erano staccati alcuni pannelli antirumore e solo per una serie di fortuite coincidenze si era evitato il peggio. I militari avevano verificato che le barriere fonoassorbenti non erano a norma, installate su piloni a rischio distacco in condizioni di vento forte.

Come riporta Repubblica, dopo essere stato ascoltato dal procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, Tomasi ha fatto smontare notttetempo le barriere ma è stato comunque iscritto nel registro per aver fatto parte del "Comitato grandi opere". L'organo tecnico che valutava gli investimenti prima che fossero sottoposti al consiglio di amministrazione per esser finanziati aveva dato il via libera all’acquisto di una maxi partita per circa 30 milioni di pannelli anti rumore da posizionare ai lati dell’autostrada che poi - secondo l’accusa - si sono dimostrati pericolosi.

Prima del lockdown, la Procura aveva convocato il d.g. della Vigilanza sulle concessioni autostradali del Mit, Felice Morisco, che è stato sentito come testimone. Durante l'interrogatorio ha ripetuto che "né il ministero, né il suo ufficio sono stati a conoscenza del pericolo di crollo delle barriere". Tanto meno sapevano "che i pannelli avessero difetti di fabbricazione".

Si tratta di uno dei molti filoni d'inchiesta ai quali giovedì si è aggiunto anche quello sui disagi al traffico, indagine generata da alcuni esposti, tra i quali quello del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha chiede i danni ad Aspi. Nel fascicolo che coinvolge Tomasi, che non avrebbe avuto un ruolo centrale nella vicenda, si ipotizza anche la violazione al contratto di concessione firmato tra Autostrade e lo Stato. Il procuratore aggiunto Paolo d'Ovidio e il pm Walter Cotugno, titolari di questo filone d'inchiesta, hanno finora secretato l'iscrizione di Tomasi, ma l'avviso di garanzia gli è stato notificato durante l'interrogatorio, sostenuto a gennaio, in cui ha offerto la sua versione dei fatti.

Nello stesso fascicolo figurano l'ex a.d. di Spea Antonino Galatà, il responsabile nazionale delle manutenzioni di Autostrade Michele Donferri Mitelli, il responsabile verifiche tecniche di trasitabilità di Spea Marco Vezil e il direttore Operation di Aspi Paolo Berti. I quattro erano già indagati nel filone principale sul crollo del Ponte Morandi e su quello parallelo dei falsi report dei ponti. Nel nuovo filone figurerebbero altri tre dirigenti che si sono occupati dei pannelli antirumore a rischio distacco nella parte inferiore di ancoraggio e anche loro facevano parte del "Comitato grandi opere".