Cronaca
intervenuti i vigili del fuoco

Sulla A23 si cappotta auto con 8 a bordo di cui 5 bimbi: ferita una donna

L'incidente nella notte all'interno della galleria Zanier, tra Pontrebba e Carnia: illesi i piccoli

15 Ago 2025 - 10:01
© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

Un'auto con a bordo otto persone, 3 adulti e 5 bambini, si è cappottata nella notte sull'autostrada A23 Palmanova-Tarvisio, in Friuli, e miracolosamente soltanto uno degli occupanti, una donna, ha dovuto far ricorso alle cure mediche ma non è grave. È accaduto nella corsia in direzione Palmanova all'interno della "galleria Zanier" tra le uscite di Pontebba e Carnia poco prima delle 4.

Per cause che saranno individuate dalla polizia stradale, l'automobilista ha perso il controllo e la vettura si è ribaltata finendo la corsa sul tetto e con le gomme in aria, senza coinvolgere altri veicoli. I vigili del fuoco, giunti sul posto dal distaccamento di Tarvisio, hanno liberato dalle lamiere, aiutandoli a uscire dall'autovettura, i 3 adulti e i 5 bambini che si trovavano all'interno.

Tutti sono stati visitati sul posto dal personale sanitario che ha trasportato all'ospedale una delle donne per accertamenti. Infine, la galleria è stata normalmente riaperta dopo che i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e l'area dell'incidente.

