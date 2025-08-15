Sulla A23 si cappotta auto con 8 a bordo di cui 5 bimbi: ferita una donna

Un'auto con a bordo otto persone, 3 adulti e 5 bambini, si è cappottata nella notte sull'autostrada A23 Palmanova-Tarvisio, in Friuli, e miracolosamente soltanto uno degli occupanti, una donna, ha dovuto far ricorso alle cure mediche ma non è grave. È accaduto nella corsia in direzione Palmanova all'interno della "galleria Zanier" tra le uscite di Pontebba e Carnia poco prima delle 4.