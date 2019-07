Auto investe un bimbo di 4 anni in Valtellina, è in gravi condizioni

Un bimbo di 4 anni è stato investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Tirano, centro della Valtellina, da un'auto condotta da un 72enne. Il bambino è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono considerate gravi. Sul posto in pochi minuti è intervenuto l'elicottero dalla base di Caiolo. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono svolte dai carabinieri.