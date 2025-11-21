Auto esce di strada nel Cremonese: ferito gravemente un neonato di tre mesi

Nell'impatto sono rimaste coinvolte anche due bambine e tre adulti, trasferiti in ospedale con codici di diversa gravità
Un'auto con sei persone a bordo è finita fuori dalla carreggiata a Paderno Ponchielli, in provincia di Cremona, per motivi che al momento sono ancora in fase di accertamento. Tutti gli occupanti del veicolo hanno riportato traumi a seguito dell'uscita di strada; il più grave è un neonato di tre mesi che ha subito un trauma cranico ed è stato trasferito in codice rosso, con l'intervento dell'elisoccorso, all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Nell'incidente sono rimasti feriti anche una bambina di tre anni e l'uomo di 52 anni alla guida della vettura, entrambi con contusioni multiple e trasportati agli Spedali Civili di Brescia.
Risultano coinvolte anche una bambina di cinque anni e una donna di 28 anni, entrambe valutate in codice giallo e affidate ai sanitari del Niguarda di Milano per ulteriori accertamenti. Un uomo di 70 anni ha riportato lesioni al torace e alla schiena, con trasferimento in codice giallo all'ospedale di Cremona. Sul posto sono intervenuti due elicotteri, l'automedica, un mezzo infermieristico, quattro ambulanze, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza e i rilievi dell'incidente.