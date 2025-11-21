Auto esce di strada nel Cremonese: ferito gravemente un neonato di tre mesi

Un'auto con sei persone a bordo è finita fuori dalla carreggiata a Paderno Ponchielli, in provincia di Cremona, per motivi che al momento sono ancora in fase di accertamento. Tutti gli occupanti del veicolo hanno riportato traumi a seguito dell'uscita di strada; il più grave è un neonato di tre mesi che ha subito un trauma cranico ed è stato trasferito in codice rosso, con l'intervento dell'elisoccorso, all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Nell'incidente sono rimasti feriti anche una bambina di tre anni e l'uomo di 52 anni alla guida della vettura, entrambi con contusioni multiple e trasportati agli Spedali Civili di Brescia.