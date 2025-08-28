Auto distrutta da un cinghiale, la Cassazione: "La Regione dovrà pagare i danni"

L'automobilista, scrive il "Messaggero", stava viaggiando nel Comune di Pavullo quando un cinghiale è uscito dalla vegetazione all'improvviso: l'auto si è ribaltata ed è andata completamente distrutta. L'uomo aveva citato in giudizio il Comune, la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Modena. Il tribunale di Modena aveva inizialmente respinto la richiesta di risarcimento, ma in appello era stata riconosciuta la responsabilità di Regione e Comune, con la condanna a versare 20.300 euro.