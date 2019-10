Roma, si ribalta un'automobile con 5 ragazzi a bordo: muore un 21enne

Incidente mortale nella notte a Roma. Un'auto con a bordo cinque giovani si è ribaltata intorno all'1:30 su via Cristoforo Colombo. La vittima è un ragazzo di 21 anni, mentre gli altri quattro, sostanzialmente illesi, sono stati trasportati in ospedale in codice verde per controlli. A bordo c'erano tre ragazze e due ragazzi, tutti di circa 20 anni.