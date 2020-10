Auditel-Censis: in Italia 3,5 milioni di famiglie senza Internet

Secondo quanto emerge dal terzo rapporto Auditel-Censis presentato al Senato, nel 2019 erano quasi tre milioni e mezzo le famiglie italiane a non disporre di collegamento a Internet e quindi impossibilitate a svolgere qualsiasi tipo di attività on line. Sono invece solo 300mila le famiglie in cui c'è almeno un occupato o uno studente che risultano prive del collegamento.