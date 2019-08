Atterraggio di emergenza a Il Cairo, tornati a Napoli i 122 turisti: "Abbiamo vissuto momenti di terrore"

Atterraggio dʼemergenza per il volo Sharm-Napoli: lʼarrivo in Italia dei passeggeri Ansa 1 di 12 Ansa 2 di 12 Ansa 3 di 12 Ansa 4 di 12 Ansa 5 di 12 Ansa 6 di 12 Ansa 7 di 12 Ansa 8 di 12 Ansa 9 di 12 Ansa 10 di 12 Ansa 11 di 12 Ansa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'aereo che era partito da Sharm El Sheik ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza per i danni causati dal passaggio di uno stormo di uccelli. "Ci hanno detto che i volatili avevano colpito l'aereo e c'erano stati dei danni anche a un motore. Ci sono stati lunghi momenti di terrore a bordo, i bambini piangevano è stata un'esperienza terribile", racconta Gerardo, un giovane accolto dai familiari allo scalo partenopeo. I volti dei passeggeri sono segnati dalla stanchezza e dalla paura, ma si aprono in enormi sorrisi.



"C'è stato il panico - dice Nancy - la cabina era piena di pianti, urla di bambini. È stata un'ora di terrore dopo che ci hanno detto del guasto, forse sarebbe stato meglio se non ci avessero avvisato, c'era un po' di turbolenza ma nessuno si stava spaventando. Siamo scossi, ma è passata e fortunatamente siamo qui a raccontarlo".



Dal momento del guasto e dell'atterraggio sono poi passati 40 minuti prima che i passeggeri potessero risalire su un un altro aereo e tornare finalmente a Napoli. "Quando a Il Cairo stavamo per salire sul secondo aereo per venire a Napoli avevo molta paura. Ci hanno rassicurato, dicendoci che avremmo preso un altro aereo perfettamente funzionante. È andata bene", afferma un altro passeggero.