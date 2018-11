Attacco hacker contro uffici giudiziari, la Procura apre un'inchiesta

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in merito all'attacco hacker su vasta scala che nei giorni scorsi ha interessato uffici giudiziari in Italia e in particolare le Corti d'Appello. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Antonello Racanelli, si ipotizza il reato di accesso abusivo al sistema informatico. Le indagini saranno condotte dagli specialisti del Centro nazionale anticrimine informatico della polizia postale.