AstraZeneca, Speranza: "Indicazioni Ema chiare, non seguiamo le interviste"

Ansa

"Io sto agli atti formali di Ema, non possiamo stare ogni giorno alle interviste". Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza sulla possibilità di vietare il vaccino AstraZeneca anche agli over 60. "Ema indica la possibilità di utilizzo dai 18 anni in su. Le indicazioni dei nostri scienziati, del ministero e dell'Aifa, vanno nella direzione che io ho indicato, cioè l'uso di AstraZeneca sopra i 60 anni per prima e seconda dose", conclude.