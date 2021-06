AstraZeneca, Figliuolo: "100mila italiani hanno dubbi su vaccinazione eterologa"

Ansa

In Italia ci sono circa 100mila persone che hanno dubbi sulla vaccinazione eterologa. Lo ha detto il commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo. Gli incerti, ha spiegato, sono circa circa il 10% dei 950mila che hanno fatto la prima dose di AstraZeneca e che ora aspettano la seconda. Figliuolo ha poi aggiunto che con le dosi in arrivo non è esclusa l'ipotesi di velocizzare e concludere in anticipo la campagna, anche se "va deciso a livello europeo".