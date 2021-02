AstraZeneca: "All'Italia 25 milioni di dosi di vaccini entro giugno"

Ansa

Il presidente e ad di Astra Zeneca Italia, Lorenzo Wittum, conferma che l'azienda consegnerà "all'Europa 180 milioni di dosi di vaccino nel secondo trimestre dell'anno, di cui 20 milioni all'Italia". In Italia arriverebbero entro fine marzo oltre 5 milioni di dosi e non i 3,4 previsti: meno degli 8 milioni promessi in un primo momento, ma in totale, quindi, 25 milioni di dosi entro fine giugno.