Asti, spari in centro: ferita una donna, è grave

Ad Asti una donna è stata ferita da colpi di un'arma da fuoco mentre si trovava in giro nel centro città con la figlia.

Soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata in ospedale in codice rosso. La donna, una 45enne, è ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Al momento non c'è nessun fermato e i carabinieri stanno sentendo alcuni testimoni nonché acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti. Nessuna ipotesi è ancora emersa circa le motivazioni.