Asti, la 19enne che ha confessato di aver ucciso il padre per difendere la madre: "Non avevo scelta, da allora non è facile andare avanti"

"Non c'è un solo giorno in cui non mi tormenti pensandoci. Ogni volta che chiudo gli occhi rivivo quel momento e mi chiedo: c'era un modo diverso per proteggere mamma senza arrivare a quella tragica fine? Mi sentivo persa, disperata, come se non ci fosse più una via d'uscita. Togliere la vita è qualcosa di irreparabile, qualcosa che non si può più cambiare e forse nemmeno perdonare. Non c'era amore tra noi, non c'era affetto, c'erano solo paura, violenza fisica e psicologica, ma uccidere... quello no, non è giustificabile; mi rendo conto e mi prendo tutte le responsabilità", ha proseguito la donna.