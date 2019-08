Asti, morto Marcello Musso: il pm del processo alla coppia dell'acido investito mentre era in bici

Il magistrato è stato centrato, a pochi metri dalla casa della madre, mentre svoltava a sinistra da un automobilista, che non si è accorto della manovra. Per Musso non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.



"E' scomparso un Pm con la schiena dritta. Una persona perbene, un grande lavoratore, un vero servitore dello stato, un avversario leale e molto preparato. Lo ricordo con grande affetto", ha commentato l'avvocato anconetano Michele Andreano, ex legale di Alexander Boettcher.



"Solo pochi mesi fa mi ha salutato per primo nel corso di una udienza alle misure di prevenzione - ha aggiunto Andreano -. Apprendo la notizia e resto sconvolto. Ci mancherà Dottore".