Associazione artisti: capienza 100% con Green pass e mascherina al chiuso per la ripresa

Ansa

Capienza al 100% con Green pass, mascherina obbligatoria e controllo della temperatura corporea per gli spettacoli al chiuso. E' la proposta che le società che organizzano concerti, riunite in Assomusica e non, sottopongono al governo. "Chiediamo una data certa per la ripartenza con un piano condiviso da formalizzarsi entro il 31 ottobre", spiegano.