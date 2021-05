Assembramento di sudamericani a Milano, un ferito grave

ansa

Un uomo ferito da una o più coltellate è stato portato con urgenza in ospedale, a Milano, in gravi condizioni. E' accaduto alla periferia di Milano, dove circa 60 sudamericani stavano giocando a calcio. All'arrivo di una volante gli uomini hanno letteralmente caricato sull'auto il ferito. I poliziotti hanno subito chiamato il 118, che ha trasportato l'uomo al Niguarda. La Squadra mobile è intervenuta nella zona per gli accertamenti necessari.