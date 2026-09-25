Assalto al supermercato, interviene la scuola sotto accusa: "Noi vittime, volevano fare spedizione punitiva contro un nostro alunno"

Il 22 settembre, al termine delle lezioni, un gruppo di 50-60 ragazzi ha assaltato un supermercato proprio vicino alla scuola. In un primo momento si pensava che il gruppo fosse composto da studenti dell'istituto, ma le cose sono andate diversamente. Con un comunicato, Ial ha affermato che la scuola, gli alunni e i docenti sono vittime di quanto accaduto. Mentre i ragazzi dello Ial si preparavano per uscire, alcuni coetanei, provenienti dall'esterno e non interni all'istituto, si erano radunati all'ingresso. Allarmati, alcuni professori hanno scortato alcuni studenti mentre uscivano, altri hanno chiamato le forze dell'ordine.