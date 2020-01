Aspi: "Nel 90% delle gallerie adeguamento degli impianti in corso"

L'adeguamento degli impianti nelle gallerie gestite da Autostrade per l'Italia è in corso nel 90% dei casi, mentre per il restante 10% sono state avviate le gare d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori. Lo ha precisato Aspi, riferendosi al report sulle gallerie a rischio inviato due mesi fa dal Consiglio dei Lavori pubblici (organo tecnico del ministero delle Infrastrutture) ad Aspi.