Aspi, Mit: "Definito accordo, revoca in caso di impegni non rispettati"

L'incontro tra la Presidenza del Consiglio, il ministero dei Trasporti e quello delle Finanze con i rappresentanti di Autostrade per l'Italia ha portato a un accordo negoziale. Sono stati definiti gli impegni del concessionario, compresa l'erogazione degli oneri compensativi per un importo pari a 3,4 miliardi. In caso di mancato rispetto degli impegni negoziati è prevista la risoluzione del rapporto concessorio per grave inadempimento.