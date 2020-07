Aspi: a.d. Tomasi non aveva competenza su barriere antirumore

L'amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi "non aveva competenza sulle barriere fono-assorbenti". L'a.d. "prendeva parte al Comitato grandi opere per presentare altri progetti". E' quanto chiarisce Autostrade per l'Italia commentando l'iscrizione di Tomasi nel registro degli indagati dalla Procura di Genova nell’inchiesta sulle barriere antirumore sistemate su tutta la rete.