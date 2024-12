Asola (Mantova), spara sul bus degli studenti: minorenne in carcere, un ragazzo ferito

Un minorenne è stato condotto in carcere per aver sparato a bordo di un bus di linea che trasportava studenti delle scuole superiori ad Asola (Mantova). L'episodio risale al 22 novembre. Quel giorno il ragazzo, indagato per lesioni gravi, stava maneggiando un'arma e ha esploso un colpo ferendo un coetaneo alla bocca e alla mandibola. L'arrestato è stato portato al carcere minorile "Beccaria" di Milano, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile.