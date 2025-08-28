Meteo: forte maltempo al Sud, in attesa del ciclone di metà settimana

Piogge e temporali violenti sulle regioni meridionali; l'arrivo di un nuovo vortice porterà un'intensa fase di perturbazione anche sulle isole
La perturbazione numero 7 del mese è responsabile martedì delle condizioni di maltempo al Sud e in Sicilia, con il rischio localmente di forti temporali - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - inizialmente in Campania e sull’Isola, poi nel resto del Sud e in serata nelle zone ioniche. Tempo più stabile al Centronord. Tra mercoledì e giovedì un ciclone mediterraneo colpirà le Isole e le regioni meridionali. Nel frattempo l’alta pressione andrà a coinvolgere anche le nostre regioni settentrionali e poi il Centro.
Previsioni per mercoledì Al mattino molte nubi al Sud e nelle Isole, con rovesci e temporali in Sicilia, Sardegna e coste campane; un po’ di nuvole anche sulle regioni centrali, in Piemonte e Lombardia, ma alternate a sprazzi di sole e senza piogge, mentre nel resto del Paese il cielo sarà in prevalenza sereno. Nel pomeriggio tempo in generale bello al Nord, in Toscana e Umbria, nuvole invece sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite sul Medio Adriatico.
Insisteranno rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, su Sicilia e Sardegna; solo qualche piovasco sulla Calabria. In serata rovesci e temporali su Sicilia e Calabria; piogge sparse, da deboli a moderate, su Campania e Sardegna.
Temperature in calo al Sud e in Sicilia.
