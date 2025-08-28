Meteo: forte maltempo al Sud, in attesa del ciclone di metà settimana

Previsioni per mercoledì Al mattino molte nubi al Sud e nelle Isole, con rovesci e temporali in Sicilia, Sardegna e coste campane; un po’ di nuvole anche sulle regioni centrali, in Piemonte e Lombardia, ma alternate a sprazzi di sole e senza piogge, mentre nel resto del Paese il cielo sarà in prevalenza sereno. Nel pomeriggio tempo in generale bello al Nord, in Toscana e Umbria, nuvole invece sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite sul Medio Adriatico.



Insisteranno rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, su Sicilia e Sardegna; solo qualche piovasco sulla Calabria. In serata rovesci e temporali su Sicilia e Calabria; piogge sparse, da deboli a moderate, su Campania e Sardegna.



Temperature in calo al Sud e in Sicilia.