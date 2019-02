Arresto dei genitori di Renzi, l'ex premier: "Provvedimento assurdo"

"Ho molta fiducia nella giustizia italiana, ma chi ha letto le carte mi garantisce di non aver mai visto un provvedimento cosi' assurdo e sproporzionato". Così l'ex premier Matteo Renzi ha commentato l'arresto dei suoi genitori per bancarotta fraudolenta e fatturazioni false, aggiungendo: "Se qualcuno pensa di eliminarmi dalla competizione politica con la strategia giudiziaria, ha sbagliato persona. Non mollo di un centimetro".