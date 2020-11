Arresti Autostrade, il gip: barriere non sostituite per risparmiare

Ansa

Le barriere fonoassorbenti non furono cambiate dai vertici di Autostrade "per evitare le ingenti spese che avrebbe comportato". E' quanto si legge nell'ordinanza del gip che ha disposto gli arresti domiciliari per l'ex ad Castellucci e altri due manager, oltre a tre interdizioni di attuali dirigenti della società. Le strutture presentavano infatti errori di progetto che mettevano in pericolo la sicurezza degli automobilisti.