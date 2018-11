Arenzano, ristorante travolto dalle onde

"E' successo tutto in un attimo". Un momento terribile quello vissuto dai gestori e dai dipendenti dei Bagni Maddalena di Arenzano, nel ponente genovese. La furia del mare travolge tutto e si abbatte sulle vetrate che danno proprio sulla spiaggia, rompendole e invadendo tutto il ristorante. “Quando ho visto queste onde giganti arrivare dentro al ristorante ho pensato non ci fosse più nulla da fare”, è la testimonianza - ai microfoni di Mattino Cinque - di uno dei dipendenti di Giovanna Damonte, la proprietaria dello stabilimento. La titolare prova a spiegare quei momenti terribili: “Stavamo asciugando l’acqua vicino alle finestre, sembrava un'onda piccola, poi in un secondo ci siamo resi conto che stava arrivando uno tsunami”. I ragazzi che stavano lavorando nel locale sono riusciti ad aggrapparsi al bancone per difendersi dalla furia del mare: “Una roba così non l’avevamo mai vista”.