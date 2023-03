Arcore (Monza), accoltella il marito 76enne per lite: arrestata

Ad Arcore (Monza) una 24enne keniota è stata arrestata dai carabinieri per aver accoltellato suo marito, un 76enne italiano.

È stata la stessa donna a chiamare i soccorsi: quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato l'uomo sul divano con una profonda ferita al centro del torace. In ospedale l'anziano ha raccontato che la moglie, dopo una lite e dopo bevuto parecchio alcol, aveva afferrato un coltello da cucina e gli si era scagliata contro. Il 76 enne è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita; la moglie è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio.