Archiviata l'indagine su La Russa junior per violenza sessuale: "Nessuna prova di reato"

Si chiude con un decreto di archiviazione il procedimento aperto a Milano nei confronti di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, e dell'amico dj Tommaso Gilardoni, accusati di violenza sessuale per un episodio risalente alla notte tra il 18 e il 19 aprile 2023. Il gip Rossana Mongiardo ha accolto la richiesta presentata dalla Procura di Milano, ritenendo non sussistenti elementi tali da sostenere l'accusa in giudizio. La decisione conferma la linea seguita dai pubblici ministeri, che già nei mesi scorsi avevano proposto l'archiviazione del fascicolo. "È stato compiuto un atto di giustizia", ha commentato l'avvocato Vinicio Nardo, difensore di Leonardo La Russa insieme al collega Adriano Bazzoni, esprimendo soddisfazione per l'esito dell'indagine.