Appalti pubblici pilotati nel Siracusano, arrestati 2 sindaci

Avrebbero truccato gli appalti per l'affidamento di alcuni servizi pubblici dei Comuni di Melilli e Francofonte, in provincia di Siracusa. Per questo, con un'operazione chiamata "Muddica" ("Mollica"), i poliziotti del commissariato di Priolo Gargallo hanno arrestato il sindaco di Melilli Giuseppe Carta e il suo ex vice, Sebastiano Elia. Per il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini è scattato invece un provvedimento di divieto di dimora.