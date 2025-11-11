Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
nel mirino della procura di palermo

Appalti pilotati, sequestrati 80mila euro a Totò Cuffaro

11 Nov 2025 - 18:18
© ansa

© ansa

I carabinieri del Ros hanno sequestrato circa 80mila euro all'ex presidente della Regione Sicilia, Totò Cuffaro, indagato, insieme ad altre 17 persone tra cui l'ex ministro Saverio Romano, per associazione a delinquere, turbata liberà degli incanti e corruzione. Il denaro è stato trovato nel corso di perquisizioni disposte dalla Procura di Palermo. Una parte era conservato in alcune casseforti della casa di Cuffaro nel capoluogo siciliano, un'altra parte nascosto nella sua tenuta di San Michele di Ganzaria, nel Catanese.

appalti
salvatore cuffaro
palermo