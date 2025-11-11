Appalti pilotati, sequestrati 80mila euro a Totò Cuffaro

I carabinieri del Ros hanno sequestrato circa 80mila euro all'ex presidente della Regione Sicilia, Totò Cuffaro, indagato, insieme ad altre 17 persone tra cui l'ex ministro Saverio Romano, per associazione a delinquere, turbata liberà degli incanti e corruzione. Il denaro è stato trovato nel corso di perquisizioni disposte dalla Procura di Palermo. Una parte era conservato in alcune casseforti della casa di Cuffaro nel capoluogo siciliano, un'altra parte nascosto nella sua tenuta di San Michele di Ganzaria, nel Catanese.