Anzio, questionario a famiglie con disabili: "Da 0 a 4 quanto ti vergogni di loro?"

A Nettuno il danno oltre alla beffa per alcune famiglie con figli o congiunti affetti da grave disabilità.

Per accedere ai fondi regionali quelle famiglie hanno dovuto compilare un questionario chiesto dal comune di Anzio (nuovo referente di zona). Tra le domande lascia perplessi la sezione dove viene chiesto loro il livello di quanto ("da zero a quattro") si sentano in imbarazzo per la presenza di un disabile e per i loro comportamenti in pubblico.