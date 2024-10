Anziano ucciso nel Comasco, confessa il 17enne fermato dai carabinieri

Il 17enne fermato nell'inchiesta per l'anziano ucciso nel Comasco ha confessato. Ai carabinieri del Nucleo investigativo di Como, che indagano sul delitto, ha detto di essere il responsabile dell'omicidio. La vittima, Candido Montini di 76 anni, era titolare di un negozio di alimentari e in passato era stato vicesindaco di Garzeno. Dopo l'interrogatorio, il giudice ha convalidato il fermo del giovane e disposto la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario e rapina.