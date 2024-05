Anziana uccisa a Roma, tre le persone indagate

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell'ambito dell'indagine della Dda di Roma sull'omicidio di una donna di 81 anni, raggiunta da un proiettile mentre era in auto con un'amica giovedì in zona Prenestina.

Si tratta di tre giovani, compreso il 28enne che è stato fermato e poi rilasciato dopo alcune ore. Nel procedimento si ipotizza il reato di concorso in omicidio. La vittima è stata colpita per orrore da un proiettile partito da una auto in corsa.