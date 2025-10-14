Pubblicità ingannevole, l'Antitrust "perdona" l'influencer Asia Valente e Meta

Secondo quanto emerso nel procedimento, ad Asia Valente erano state contestate pubblicazioni di contenuti promozionali su Instagram – tra cui foto e video relativi a ristoranti, spa, hotel e altre strutture turistiche – senza l'indicazione della natura pubblicitaria dei post.

L'Antitrust aveva inoltre rilevato l'uso di follower falsi, una pratica in grado di alterare la percezione dei consumatori e influenzare le decisioni d'acquisto dei prodotti e dei servizi promossi.