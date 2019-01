Anno giudiziario, Cassazione: evitare regressioni sui diritti umani

All'inaugurazione dell'Anno giudiziario i magistrati auspicano che si eviti "ogni regressione in materia di diritti umani". Un obiettivo, sottolinea il Primo presidente della Cassazione Giovanni Mammone, "che si è dato la comunità internazionale". Mammone conclude quindi: "E' compito degli Stati moderni apprestare strumenti idonei per dare risposta alla richiesta di tutela che gli individui richiedono per i loro diritti".