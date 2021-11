Anelli: governo prepara l'obbligo sulla terza dose per il personale sanitario dal 1 dicembre

Ansa

"Il governo sta lavorando a un decreto legge per introdurre l'obbligo della terza dose vaccinale di richiamo contro il Covid per gli operatori sanitari a partire dal 1 dicembre". Lo spiega Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici. Anelli si augura anche che, per coloro che rifiutano il vaccino, la sospensione sia comminata direttamente dall'Ordine.